Pelo 7º ano consecutivo, Caio conquista o Prêmio Lótus como “Marca do ano em carrocerias urbanas”

A fabricante de ônibus Caio é vencedora pelo 7º ano consecutivo (2014 – 2020), na categoria “Marca do ano em carrocerias urbanas”, do Prêmio Lótus, uma das mais relevantes premiações de veículos comerciais do Brasil, idealizado pela Editora Frota.

A empresa confirma sua tradicional liderança na comercialização de carrocerias urbanas. “Chegar ao patamar de liderança é um trabalho árduo e satisfatório. Permanecer neste posto é um esforço diário e resultado do trabalho de nossas equipes, que compartilham da mesma missão: fazer sempre o melhor por nossos clientes. Por isso, essa é uma conquista de toda a família Caio”, afirma o gerente nacional de vendas, José Gildo Vendramini (Zezinho).

Em sua 27ª edição, a premiação aponta as marcas preferidas dos transportadores brasileiros, em 24 categorias diferentes, com base nos dados compilados pelo Frota DataBank, em parceria com a Fenabrave, que consideram os emplacamentos do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores), em 2019.

A Caio, que neste mês de janeiro completa 74 anos de atividades, é a maior fabricante de ônibus urbanos da América Latina e destaca-se no segmento por oferecer soluções em mobilidade, as quais antecipam tendências e necessidades do mercado.

O diretor industrial da Caio, Maurício Lourenço da Cunha, ressalta um dos diferenciais da marca, “Trabalhamos os pedidos de forma única, num processo denominado ambiente ETO – Engineering to Order, que possibilita a customização de todo o nosso portfólio de produtos, atendendo às necessidades específicas dos clientes. Ouvir e entender as expectativas de nossos clientes e reverter todas essas informações em um produto ideal para eles, é uma das forças que nos move”.

Assessoria de Imprensa Caio