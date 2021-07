Pedágio entre Botucatu e São Manuel vai a R$ 6 com reajuste; Areiópolis sobe para R$ 6,80

As tarifas de pedágio no estado de São Paulo já estão mais caras. O aumento de 8,05% começou a vigorar nesta quinta-feira (1). A autorização da Agência Reguladora de Transporte (Artesp) para o reajuste foi publicada no Diário Oficial no dia 25/05.

O pedágio entre Botucatu e São Manuel na Rodovia Marechal Rondon, por exemplo, foi para R$ 6. Até ontem a tarifa era de R$ 5,60. Já a praça de Arenópolis foi para R$ 6,80. O trecho é administrado pela Concessionária Rodovias do Tietê.

Na praça de Itatinga o valor saltou de R$ 13,90 para R$ 15,02. A rodovia Castelo Branco nesse trecho é administrada pela CCR SPVias.

Sofrem aumento na data as rodovias administradas pelas 17 concessionárias pertencentes às três primeiras etapas do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo. Também foi autorizado o reajuste da concessionária Entrevias, que entrará em vigor no dia 6 de julho.

De acordo com a Artesp, o reajuste foi baseado na correção da inflação pelo indicador econômico IPCA, entre junho de 2020 e maio de 2021.

Veja as concessionárias autorizadas a aumentar as tarifas:

CCR Autoban

AB Colinas

Ecovias

Intervias

Renovias

CCR SPVias

Tebe

AB Triângulo do Sol

CCR ViaOeste

CART

Ecopistas

CCR RodoAnel

Rodovias do Tietê

Rota das Bandeiras

SPMar

ViaRondon

Tamoios

Entrevias

Fonte: Portal G1