Patrulha da Paz Itatinga agora tem um mascote: o Tamanduá-bandeira

Concurso que escolheu o mascote foi realizado nas escolas da cidade

A cidade de Itatinga realizou um concurso para escolha de um mascote para o programa Patrulha da Paz, desenvolvido pela Guarda Municipal da cidade.

O projeto foi coordenado pela Orientadora Educacional do município, a Professora Renata Silva de Oliveira. “Fizemos esse trabalho com o intuito de desenvolver na rede o concurso para eleger o mascote do Programa Patrulha da Paz, visto que, Itatinga não tinha uma mascote oficial. Esse projeto foi realizado com o apoio da Diretora de Educação Ana Tobias, supervisor de ensino Rodolfo Fumes, do Comandante da GCM Edson Valdomiro e toda Equipe de gestores, professores e servidores das unidades escolares”, disse ela ao Acontece Botucatu.

O desenvolvimento do projeto do mascote fez com que os alunos tivessem a experiência artística, prática social, permitindo que os mesmos se tornassem os protagonistas e criadores e o animal escolhido foi o tamanduá-bandeira.

O desenvolvimento do mascote foi realizado dentro das aulas de arte, com o apoio dos professores. Após essa etapa, foi a exposição dos desenhos com a participação de toda equipe escolar, funcionários, professores e alunos para a votação, para que cada escola tivesse os seus finalistas.

Na etapa final, participaram 18 finalistas, a votação teve a participação especial de autoridades do município, bem como, a presença do Prefeito João Bosco Borges e a Dirigente Municipal de Educação Ana Tereza Policastro Tobias.

A classificação foi a seguinte:

1º – Heitor Julian Rodrigues do 5º ano B da sala da Prof.ª. Claudineia Bellato da escola EMEF PROFª MAGALY APARECIDA DE MELLO CHAMMA.

2º – Alice Vitória Ferreira 5º A Escola Maria Suman Profª Janaína Schmidt.

3º colocados foram os alunos Jonathan da Silva Rodrigues 5º A – Professora Adaguivalda Rosária de Almeida, aluno Miguel do Carmo Alves 5º B – Professor Pedro Henrique Lopes – Escola Maria de Lourdes e aluno Guilherme Domingues 5ºA da Escola Paulo Thomaz da Silva – Professor José Geraldo Celestino de Oliveira

Todos os finalistas, já garantiram seus lugares no final do ano, para conhecer a Academia da Força Aérea de Pirassununga.

O programa

O Programa Patrulha da Paz em Itatinga teve início em 2019 atendendo 100 alunos em apenas uma escola. Visando a importância desse importante programa para os alunos e sociedade, a partir de 2021 passou a ser desenvolvido nas escolas do ensino fundamental I com os alunos dos 5º anos da rede municipal de ensino de Itatinga, atendendo aproximadamente 320 alunos.

