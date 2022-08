PAT Botucatu divulga vagas de emprego através de aplicativo

Atividades retornam em regime híbrido, com atendimento através do aplicativo Sine Fácil e presencial no PAT.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Botucatu volta a anunciar vagas de trabalho desde quinta-feira, 26. As vagas estarão disponíveis para consulta inicialmente através do aplicativo Sine Fácil, do Ministério do Trabalho, enquanto a instituição estiver no período de readequação das instalações de atendimento dentro do Mercado Municipal.



O Sine Fácil é a interface para celulares do Sistema Nacional do Emprego, em que os trabalhadores poderão consultar vagas de emprego disponíveis de acordo com o perfil profissional. É possível incluir informações como: exigências, benefícios, valor do salário, localidade e tipo de contratação.



Se o trabalhador se interessar pela vaga, com um clique em “Quero Esta Vaga” ele será direcionado para agendar a entrevista. Esse serviço facilita a busca por vagas disponibilizada pelo empregador. Na opção “Agendar Entrevista”, o trabalhador terá informações sobre local, data e horário escolhidos. Em “Entrevistas Agendadas” estão disponíveis informações sobre as datas agendadas pelo aplicativo.



Durante o período de readequação das instalações, o PAT Botucatu colocará à disposição da população equipe de apoio para sanar dúvidas com relação ao aplicativo Sine Fácil, bem como Carteira Digital, onde é possível também solicitar o benefício de seguro-desemprego.



O aplicativo Sine Fácil é gratuito e pode ser baixado em qualquer celular, através da loja de aplicativos.

