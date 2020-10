Pastoral do Crisma da Catedral de Botucatu faz hoje ‘Drive Solidário’

A Pastoral do Crisma da Catedral de Botucatu realizará no sábado, dia 17, uma grande ação solidária em meio ao momento delicado de pandemia que ainda vivemos. Os voluntários organizarão um drive-thru solidário, das 09h00 às 16h00.

O objetivo é arrecadar diversos produtos básicos para famílias carentes. Você pode doar:

– Alimentos não perecíveis

– Produtos de limpeza

– Produtos de Higiene pessoal

A estrutura será montada no Largo da Matriz, onde as pessoas podem passar com seus carros, deixando suas contribuições. O montante arrecadado será destinado para os mais necessitados conforme indicações sociais de vulnerabilidade das famílias.

Em uma ação parecida, os voluntários arrecadaram no mês de maio mais de mil fraldas e 5,2 toneladas de alimentos. Faça parte mais uma vez dessa boa ação e colabore.