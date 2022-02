Passo a passo para simular seu consórcio de imóveis da Rodobens

Existem muitas formas de realizar o sonho da casa própria, porém, o consórcio se torna atrativo para quem não tem pressa e quer planejar tudo. Ainda assim, é preciso pesquisar e antes de fechar contrato você pode usar o simulador de consórcio de imóveis da Rodobens.

A ideia é te ajudar a encontrar o consórcio que cabe no seu bolso, sem ultrapassar o orçamento, e com a quantidade de parcelas ideais. Até porque, o consórcio é uma modalidade na qual várias pessoas com um objetivo em comum (compra de um imóvel) são reunidas e pagam parcelas mensais.

Todos os meses são feitos sorteios e há a possibilidade de fazer lances. Ao ser contemplado, basta usar a carta de crédito e fazer a compra de imóveis. Ainda assim, para aproveitar todos os benefícios, é preciso escolher a carta de crédito ideal para você.

Mas antes, vamos entender um pouco mais sobre o consórcio de imóveis da Rodobens.

O que é um consórcio de imóveis?

O consórcio de imóveis da Rodobens é uma espécie de compra coletiva. A Rodobens reúne pessoas com o mesmo objetivo, neste caso, comprar uma casa, um apartamento, um terreno, reformar ou construir e assim são formados os grupos de consórcio.

Mensalmente os integrantes pagam parcelas referente ao bem desejado e aguardam a contemplação. Durante o percurso acontecem sorteios e o ganhador recebe a sua carta de crédito contemplada.

O sorteio ocorre na reunião mensal chamada assembleia, nela são passadas informações sobre o consórcio, resolução de dúvidas, e também, a formalização dos lances oferecidos. Um lance é uma oferta em dinheiro, além do pagamento mensal, para concorrer junto dos outros participantes, a chance de antecipar o recebimento da carta de crédito.

A pessoa consorciada pode escolher entre 03 modalidades: o lance livre, o lance embutido e o lance fixo. Com certeza existe o modelo mais adequado para sua condição atual.

O maior lance oferecido recebe a contemplação dentro das regras solicitadas pela Rodobens, uma delas é estar em dia com os pagamentos do consórcio de imóveis. Porém, indicamos falar com a central de atendimento para receber a informação adequada neste caso.

Ao final do contrato todos serão contemplados com a carta de crédito e poderão adquirir seu novo imóvel com tranquilidade e economia. O consórcio de imóveis da Rodobens não cobra juros em suas parcelas, apenas a taxa de administração e fundo de reserva. Outro benefício desta modalidade é que não há necessidade de dar entrada!

Para definir o crédito adequado para seu objetivo, indicamos o uso do simulador de consórcio de imóvel. Então, como usar o simulador? Confira o passo a passo detalhado.

Como usar o simulador de consórcio de imóveis Rodobens

Você vai perceber que é bastante simples usar o simulador de consórcio de imóveis e selecionar o plano ideal. Para isso, basta que:

acesse o simulador de consórcio de imóveis; clique em “simular o meu consórcio”; preencha o seu nome completo e e-mail mais utilizado; leia a Política de Privacidade do site e concorde com ela; clique em continuar; você será saudado com a mensagem de boas-vindas; selecione o valor aproximado da carta de crédito desejada; você poderá escolher entre as diversas cartas disponíveis; após selecionar, aperte o botão continuar; verifique entre as opções disponíveis.

Você poderá voltar e simular várias vezes, não sendo necessário ficar preso a um único valor. O valor do crédito dentro da categoria de imóvel pode ser aplicado para a compra de uma casa, apartamento, construir, na aquisição de um terreno ou reformar seu lar. Por isso, utilize-o quantas vezes você quiser até encontrar um plano que caiba no seu orçamento.

Indicamos adequar a parcela ao seu bolso já que estamos falando de um crédito de longo prazo, assim você conseguirá manter sua saúde financeira, oferecer lances e aproveitar todo o consórcio sem passar aperto.

Pronto para usar o simulador? Então, simule seu consórcio de imóveis Rodobens agora mesmo. Em caso de dúvidas, entre em contato com a central de atendimento da Rodobens.

