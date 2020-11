Parque Tecnológico Botucatu promoverá 4ª Rodada de Empreendedorismo e Inovação

Evento, online e gratuito, acontecerá em dezembro; com exposições de trabalhos e estandes virtuais de empresas e instituições

O Parque Tecnológico Botucatu promoverá de 8 a 10 de dezembro a 4ª Rodada de Empreendedorismo e Inovação 2020. Por conta das restrições sanitárias que estamos passando, esta quarta edição será totalmente online e gratuita.

As consequências econômicas e sociais provocadas mundialmente pela pandemia nortearão os temas que serão discutidos no evento, com a participação de autoridades governamentais, entidades que representam empresas e instituições envolvidas com tecnologia, empreendedorismo e inovação. A ideia é provocar debates em torno dos desafios, oportunidades e expectativas geradas a partir do momento adverso que estamos vivendo.

O evento ainda marcará o encerramento do programa Desafio Empreenda Botucatu / Escola de Inovadores 2020. Também irá contar com exposição de banner de trabalhos técnicos científicos e estandes virtuais voltados a empresas e instituições locais e regionais que queiram apresentar seus produtos ou serviços.

As inscrições de trabalhos em banners ocorrerão de 16 a 25 de novembro, e a solicitação de estandes de 23 de novembro a 7 de dezembro. Já as inscrições para acompanhar a 4ª Rodada de Empreendedorismo e Inovação acontecerão de 30 de novembro a 10 de dezembro. Editais e link de inscrições poderão ser acessados pelo site: parquebtu.org.br.

Dia 8

O primeiro dia de evento reserva uma “Live” com o tema “Desafios e Oportunidades em Tempos Adversos”. Entre os convidados estão Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de SP; Mário Pardini, prefeito de Botucatu; Rodrigo Mendes, coordenador executivo de desenvolvimento de negócios internacionais do Parque Tecnológico São José dos Campos e diretor de Relações Internacionais da ANPROTEC; Leandro Amaral, diretor do CIESP regional Botucatu e Gilson Carbinatto, gerente do escritório regional do Sebrae Botucatu. A “Live” terá como mediador o Prof. Carlos Frederico Wilcken, diretor da FCA Unesp e presidente do Conselho Administrativo da Associação Parque Tecnológico Botucatu.

Dia 9

Na segunda noite de evento haverá um “Talk Show” sobre o tema “Expectativas para os Novos Tempo”. Rafael Somera, co-fundador da rede de franquias SoluTudo, mediará uma conversa com Elvis Fusco, Pró-reitor de Inovação e Desenvolvimento Institucional da Univem, coordenador do Centro de Inovação Tecnológica de Marília e presidente da Associação de Empresas de Serviços de Tecnologia da Informação (Asserti).

Dia 10

O último dia da 4ª Rodada de Empreendedorismo e Inovação está reservado à apresentação (pitchs) e premiação dos projetos mais pontuados participantes do Desafio Empreenda Botucatu / Escola de Inovadores 2020.

O Desafio Empreenda é uma iniciativa do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação (NEI), programa do Parque Tecnológico Botucatu, em parceria com a Fatec Botucatu e Agência Inova Paula Souza, com o objetivo de promover o empreendedorismo e a inovação em nossa região. Desde setembro, 20 projetos participam de encontros e oficinas de capacitação para validação de suas ideias de negócios.

4 toques comunicação