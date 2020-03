Parque Municipal recebe visita dos Grupos Escoteiros Padre Anchieta de Botucatu e Campos Salles de Barra Bonita

Na manhã de sábado, 7 de março, os Grupos Escoteiros Padre Anchieta de Botucatu – 027 e Campos Salles de Barra Bonita – 117, exploraram o Parque Municipal Joaquim Amaral Amando de Barros.

Dentre as atividades estavam as trilhas que permeiam a área do Parque e lá as crianças puderam vivenciar o pulsar da Natureza dentro da cidade. Como característico da atuação escoteira, por onde passaram, realizaram a coleta do lixo deixado pelos usuários.

Ao final da atividade as crianças plantaram diversas mudas de árvores, somando-se às centenas de outras mudas, hoje árvores, que foram plantadas no Parque Municipal por décadas pelo Grupo Escoteiro.

Estimasse que 80% das árvores plantadas no Parque Municipal foram realizadas pelas crianças e jovens do Grupo Escoteiro Padre Anchieta.

Um movimento para jovens, feito por jovens. Essa é principal engrenagem do Movimento Escoteiro: a vitalidade das crianças, adolescentes e jovens que passam por nossos caminhos e renovam nossas energias, aliada à experiência dos adultos voluntários.

O Escotismo é um movimento educacional que, por meio de atividades variadas e atraentes, incentiva os jovens a assumirem seu próprio desenvolvimento, a se envolverem com a comunidade, formando verdadeiros líderes.

Acreditamos que, por meio da pro-atividade e da preocupação com o próximo e com o meio ambiente, podemos formar jovens engajados em construir um mundo melhor, mais justo e mais fraterno.

Caso queiram conhecer mais sobre o Movimento Escoteiro em Botucatu, as atividades são realizadas aos sábados das 14h30 às 17h, na Rua Vitória Régia, 191, Vila dos Médicos, ao lado da Cozinha Piloto. WhatsApp: 998129903.