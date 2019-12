 Parque Municipal recebe palestra sobre abelhas sem ferrão na noite desta terça-feira, 17

Nesta terça-feira, 17, ocorrerá no Parque Municipal “Joaquim Amaral Amando de Barros” uma palestra sobre abelhas sem ferrão. O evento é promovido pelo Grupo de Criadores de Abelhas Meliponas de Botucatu e Região – CAMBO, e tem o apoio da Secretaria Municipal do Verde.

O objetivo do evento é passar ao público informações sobre as espécies de abelhas que não possuem ferrão, seus manejos, dentre outros detalhes.

As abelhas sem ferrão compõem a fauna nativa e têm importância ambiental com a polinização de sementes, que é fundamental para a produção de alimentos. O manejo de abelhas é regulamentado pelo IBAMA e pelo Ministério do Meio Ambiente.

O evento será realizado às 19 horas e tem entrada franca e aberta a todos os interessados. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 98358-8423.