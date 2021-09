Parque Municipal inaugurará meliponário neste sábado, 18

A Secretaria Municipal do Verde e o Grupo dos Criadores de Abelhas sem Ferrão de Botucatu e Região, inaugurarão neste sábado, 18, o Meliponário (coleção de enxames de abelhas sem ferrão) do Parque Municipal “Joaquim Amaral Amando de Barros”, no Jardim Paraíso. Este será o primeiro meliponário público do município e região e ficará disponível para visitação e ações de educação ambiental.

A inauguração ocorrerá durante o encontro do grupo de criadores, a partir das 10 horas da manhã. Para participar, os interessados deverão se inscrever previamente no link https://forms.gle/gXJZLcqq89bvLoGW9. As inscrições são limitadas.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (19) 98358-8423.

Serviço:

Inauguração do Meliponário do Parque Municipal

Data: 18/09/2021, das 10 às 12 horas

Local: Auditório do Parque Municipal

Rua Dr. José Barbosa de Barros, s/n, Jardim Paraíso