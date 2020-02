Paróquia São Pio X fará o 2º Arraiá do Milho no próximo fim de semana

Depois do sucesso de público em 2019, a Paróquia São Pio X, na região da Cohab 1, fará o 2º Arraiá do milho. Será em dois finais de semana, dias 14, 15, 16 e depois dias 21, 22 e 23.

As atividades começam sempre às 18 horas. Esse ano também haverá um show de prêmios especial.

Haverá praça de alimentação com produtos feitos com milho, como curau, pamonha, bolo, sopa, suco de milho, pastel, pizza. Os presentes também comer cachorro quente, pão com linguiça, além de participarem de uma quadrilha bem divertida.

Toda a renda será revertida para a Paróquia São Pio X. A festa será realizada na Rua Mário Figueiredo, número 78, Jardim Reflorenda.