Paróquia Sagrada Família no Jardim Brasil realiza festa no fim de semana com inúmeras atrações

A paróquia Sagrada Família, situada no Jardim brasil em Botucatu está em festa. Desde o dia 03 a comunidade pode participar diariamente da Santa Missa, sempre às 19 horas, refletindo o tema “Sagrada Família de Nazaré, exemplo de comunhão, participação e missão”.

O ato atende a uma proposta do Papa Francisco, onde conclama a toda Igreja a buscar uma Igreja sinodal, uma Igreja da comunhão, participação e decididamente missionária. O encerramento da parte religiosa será no dia 12, às 9 horas, com a santa missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano Dom Maurício Grotto de Camargo e a benção das famílias.

Acontecerá também nesta sexta-feira, dia 10, após as 20 horas, a praça de alimentação com vendas de bebidas, doces, pastel, lanche, porções e apresentação do DJ Fabião. Já no sábado quem irá animar a noite será Luciano Lellis e Banda. Finalizando as comemorações no dia 12/12 (domingo), a partir das 12 horas, haverá o almoço caipira por apenas R$15,00 o prato, com apresentação de música raiz interpretadas por João Vitor e Gabriel.

A partir das 14 horas será realizado um Show de Prêmios, que vai distribuir um total de R$ 1800,00 aos ganhadores. Tendo em vista a antecipação da vacinação em massa o almoço será oferecido de maneira presencial ou para retirada.

“Agradecemos a todas as pessoas envolvidas nesse evento que visa angariar fundos para reformas de reconstrução da secretaria paroquial atingida pela chuva do dia 27/10, além do acabamento das salas para o projeto que atende 50 crianças carentes do bairro todos os dias em parceria com a Cáritas Arquidiocesana de Botucatu. Venha participar conosco e agradecer a Deus pelo dom da Família! Pe. Ricardo Vieira Pinto, administrador Paroquial, Conselho Administrativo Paroquial e Conselho Missionário de Pastoral Paroquial”, diz comunicado da Paróquia.

Compartilhe esta notícia