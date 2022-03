Paróquia relembra dois anos da Morte de Padre Orestes em Botucatu

Fotos: arquivo Acontece Botucatu

Há exatamente dois anos Botucatu se despedia de uma das figuras mais carismáticas de sua história. Era tarde de sábado, 28 de março, quando um mal súbito, seguido por uma queda em um imóvel na zona rural do Município, vitimou o querido Padre Orestes Gomes.

O fato foi lembrado na tarde desta segunda-feira, dia 28, pela Paróquia Nossa Senhora Menina.

Hoje celebramos 2 anos da passagem do nosso amado Pe. Orestes. A ele hoje nossa homenagem, nossa eterna gratidão e nossas orações pelo seu descanso eterno!, diz publicação na rede social.

O então pároco da Igreja Nossa Senhora Menina, da Vila Maria, não resistiu e morreu após ser socorrido. Foi um choque para toda a cidade. Um dia antes, ele comemorou seus 64 anos de vida.

A morte de Padre Orestes deixou na oportunidade uma lacuna na Igreja Católica de Botucatu. Carismático, era figura emblemática entre os fiéis e um dos personagens mais conhecidos de Botucatu.

Trajetória de Fé do Padre Festeiro

Orestes Gomes Filho nasceu em Bofete. Ele foi incentivado na vida religiosa pelo então arcebispo Dom Vicente Marchetti Zioni, sendo ordenado padre em dezembro de 1985.

Seu primeiro trabalho como religioso foi em Avaré. Em 1995 ele assumiu a Catedral Metropolitana de Botucatu. Foi ele que lançou a festa de Santa´Anna em 1999, considerada a principal da cidade mais de 20 anos depois.

Através dele, conseguiu fazer com que o Dia de Sant´Anna passasse a ser feriado em Botucatu, após projeto de Lei do então vereador Valdir Duarte. Depois de oito anos foi transferido para a Igreja Nossa Senhora Menina, na Vila Maria, onde permaneceu até sua morte. Com suas festas fez grandes transformações e benfeitorias na igreja.

Foram 34 anos de vida religiosa, sendo 16 deles na Vila Maria. Em 2014 ele recebeu o título de cidadão botucatuense.

“Nesses anos não sei quantas festas organizei. Sei que foram muitas, sempre com renda revertida para ser aplicada na própria comunidade. E assim gente vai caminhando. Trabalhando por amor a Deus, rezando muito e fazendo festas. E sou um padre que ficou conhecido por não usar batina no dia a dia. Na verdade, uso botina”, disse o Padre ao Acontece Botucatu em certa oportunidade.

Orestes foi uma figura única em toda a região, o Padre Festeiro. Fica a lembrança do carisma, carinho e devoção de uma das figuras mais conhecidas e folclóricas de Botucatu.

Compartilhe esta notícia