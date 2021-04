Paróquia de São Pio X promove ação de Páscoa e distribui refeições em Botucatu

A Paróquia de São Pio X de Botucatu, por meio de sua Associação Restaurar, entregou 180 marmitas neste domingo de Páscoa, a famílias carentes da cidade. A ação foi realizada pelos grupos Vicentinos e o projeto Distribuindo Sorrisos. Além das refeições, foram entregues ovos de páscoa e chocolates para crianças.

A ação foi realizada com autorização da Guarda Civil Municipal (GCM), além de ter respeitado as normas de prevenção à COVID-19. Todos os participantes utilizaram máscara e álcool em gel constantemente.

As refeições foram entregues para moradores dos bairros Pallos Verdes, Jardim Reflorenda, Cohab1, Recreio do Havaí, Convívio e Complexo do Alemão.

O pároco da São Pio X, padre José Francisco Antunes, ou Padre Chico, como é conhecido, reforçou a importância da ação: “Partilhar é o gesto que resume a presença dos cristãos no meio dos homens e na história. Sem ‘partir o pão’ e sem comungar com o projeto de Cristo na mesa dele, a eucaristia, não é possível reconhecer e testemunhar a sua ressurreição”, explicou o sacerdote.

A entrega do último domingo fez parte de uma série de ações realizadas ao longo do ano pela Paróquia de São Pio X. “Nossa comunidade, por meio das Pastorais Sociais, tem procurado fazer a experiência do (Cristo) Ressuscitado todos os dias”, afirma Padre Chico.

Zuleide Bianchini, do projeto Distribuindo Sorrisos, comenta sobre o sucesso das entregas: “A alegria foi muito mais nossa do que deles. Deus abençoe a cada um que sempre nos ajudam com suas doações”, agradeceu uma das líderes do grupo.

A Paróquia de São Pio X foi inaugurada no dia 16 de janeiro de 1984, com a bênção do então arcebispo metropolitano de Botucatu, Dom Vicente Marchetti Zioni. Seus grupos são conhecidos na cidade por atuar junto aos mais necessitados. Entre os projetos da Paróquia estão a Associação Restaurar, Projeto dos Vicentinos, Pastoral da Sobriedade, Projeto Envelhecimento com Dignidade, Projeto Vida, Projeto Mãos Solidárias e Projeto Distribuindo Sorrisos.

Serviço – A Paróquia de São Pio X está localizada na Rua Jose Ventrela, no Jardim Reflorenda. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3815-8348.

Colabore com a Paróquia – Com o agravamento da pandemia da COVID-19 e o aumento das restrições de circulação, foram suspensas missas e celebrações presenciais. Diante deste cenário, uma alternativa importante para que possam ser feitas doações em dinheiro à Paróquia e seus projetos sociais é o PIX DA PIO: 45.424.520.0051-29. Qualquer valor é bem-vindo.