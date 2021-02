Paróquia de São Pio X prepara calendário de eventos drive-thru para concluir construção da nova matriz

As atividades começam hoje, 27/2, e serão realizadas sempre aos sábados, após a missa das 18 horas

A Equipe de Festas da Paróquia de São Pio X, em Botucatu, segue trabalhando com muito afinco para agilizar a captação dos recursos necessários para a conclusão das obras de construção da nova igreja matriz, localizada no Jardim Reflorenda, região da Cohab 1. Um calendário de pequenas ações para venda de produtos, todas pelo sistema drive-thru, foi cuidadosamente preparado com a finalidade de levantar fundos para a finalização do tão sonhado projeto.

As atividades serão realizadas sempre aos sábados, após a missa das 18 horas. A retirada deve ser feita diretamente na matriz, localizada na Rua José Ventrela, 78. Todos os protocolos sanitários de prevenção à COVID-19 têm sido adotados pelos voluntários para garantir a segurança das pessoas.

Cachorro quente (27/2) – Neste sábado, 27/2, a delícia da vez será o Cachorro Quente de São Pio X, nas versões simples e completa (com pão, salsicha, vinagrete, purê de batata e batata palha). O valor é apenas R$ 10 e também será vendido refrigerante.

Pão com Linguiça do Diácono Rochinha (6/3) – No primeiro sábado de março, aqueles que quiserem ajudar na conclusão da construção da nova matriz de São Pio X, poderão levar para casa o tradicional pão com linguiça do Diácono Rochinha. Feito com linguiça caseira, pão francês e vinagrete, é a combinação perfeita para quem tem fome e muita vontade de colaborar. O valor é de apenas R$ 12,00.

Um sonho de doce (13/3) – Para os amantes de um dos doces mais adorados da história, serão preparados sonhos nos sabores goiaba e doce de leite. Os interessados poderão comprar 4 unidades por R$ 10,00.

O super recheado Pastel de São Pio X (20/3) – Conhecido por deixar todo mundo com água na boca, o pastel preparado pela Equipe de Festas da São Pio X é de encher os olhos e o estômago. Famoso pela fartura de recheio, ele será vendido nos sabores: queijo, carne e pizza. O valor será de apenas R$ 6,00 cada.

Pão com Linguiça do Diácono Rochinha (3/4) – Para quem não teve a oportunidade de comprar, será a segunda chance de conferir o sabor do tradicional pão com linguiça e vinagrete que encanta os frequentadores dos eventos promovidos pela comunidade de São Pio X.

Almoço com churrasco (11/4) – Quem já experimentou os almoços preparados pelos voluntários da paróquia sabe que vale a pena repetir. Arroz, vinagrete, farofa e mais 4 espetinhos (dois de carne e dois de linguíça) formam o cardápio desta deliciosa refeição. O valor é apenas R$ 25,00 por marmita. Vale a pena!

Os fiéis que frequentam as missas na paróquia de São Pio X já podem acompanhar a evolução das obras da nova matriz. O novo prédio já está em fase de acabamento e muitas celebrações já acontecem no local. A realização do projeto só foi possível graças à colaboração de centenas de voluntários.