Pardini pede mais 10 leitos UTI/Covid com respiradores para o Governo Estadual

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, se reuniu na manhã desta terça-feira, dia 14, com Secretário Executivo de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury, no Palácio dos Bandeirantes. Foi apresentado um estudo para implantação de mais 10 leitos de UTI/Covid no Hospital das Clínicas, com 10 novos respiradores.

Atualmente o HCFMB possui 30 leitos de UTI próprios para tratar a Covid-19. Ainda na estrutura hospitalar, há 10 leitos da Terepia Intensiva no Hospital Unimed.

“Este é mais um trabalho preventivo, considerando possível necessidade da nossa população durante essa pandemia, mas que também contribuirá com o atendimento de toda a região, até que tenhamos uma vacina”, disse Pardini no Facebook.

Atualmente a capacidade hospitalar é satisfatória em Botucatu. O Hospital das Clínicas tem sua taxa de ocupação de leitos UTI/Covid em 56%, sendo que o recomendável pelo estado é de 65%.

Essa ampliação da estrutura hospitalar pode ajudar o município a manter e ampliar a flexibilização das atividades econômicas. Segundo Pardini, esse estudo foi recebido com bons olhos pelo Governo Estadual.

“Agradeço também a participação do Deputado Estadual Fernando Cury, que também irá nos ajudar neste pleito e do superintendente do Hospital das Clínicas, Dr. André Balbi, que tem se esforçado todos os dias ao nosso lado nessa luta”, colocou Pardini.