Pardini e Spadaro são recebidos com ‘bunizaço’ ao retornarem de Brasília

Uma cena inédita em Botucatu. Na noite desta quarta-feira, 28, o Prefeito Mário Pardini e o Secretário de Saúde André Spadaro foram recebidos com um grande buzinaço no Largo da Catedral.

Eles retornaram de Brasília após passarem 5 dias no Planalto Central até a concretização da Pesquisa Clínica que prevê a vacinação em massa da população do município. Como a viagem foi realizada de carro, com aproximadamente 10 horas de duração, o veículo oficial chegou por volta das 20h15 na frente da Catedral.

O buzinaço foi organizado pela Rádio Municipalista (1240 AM), através do Radialista Vanderlei dos Santos. Ao chegarem na Catedral, Prefeito e Secretário foram saudados por centenas de pessoas que estavam em seus veículos.

“Aproveitar que estou na frente da Catedral, quero agradecer a Deus, que nos honrou nessa visita e nessa conquista tão importante para a população”, disse emocionado o Prefeito na transmissão realizada pela Municipalista.

“Essa conquista de hoje do Prefeito, do Ministro, aliás, trabalhamos juntos na mesma área, é um trabalho de dois meses, há muito tempo. É um trabalho do dia a dia e de persistência do Prefeito. Preciso agradecer a confiança do Prefeito que acreditou no nosso trabalho. A população merece e aos poucos retomar a uma normalidade”, disse emocionado André Spadaro.

Após a recepção, houve uma carreata por vias centrais da cidade. O movimento contou com o apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal.