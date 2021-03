Pardini diz que retorno presencial do Ensino Fundamental foi cancelado em Botucatu

O retorno das aulas presenciais na Educação Fundamental de Botucatu está cancelado. A decisão foi tomada após uma reunião nesta quinta-feira, 04, entre o governo municipal e os representantes das escolas.

A informação foi confirmada ao Acontece Botucatu pelo próprio Prefeito Mário Pardini, que não participou do encontro por estar em quarentena e aguardando resultado de exame.

O retorno do Fundamenta estava previsto para o dia 08, porém, seria condicionado a uma avaliação epidemiológica no município, conforme decreto municipal sobre o retorno presencial.

“Lamento não podermos avançar. Temos um cenário epidemiológico e taxas de ocupação de leitos de enfermaria e UTI que infelizmente não nos permitem avançar para esta fase com a Educação Fundamental”, disse Pardini ao Acontece Botucatu.

A decisão vale para as redes Municipal, Estadual e Particular. Semanalmente a situação será discutida entre representantes das escolas e centro de contingencia do Município.

Apesar disso, as aulas do Ensino Infantil, que tiveram início no dia 22/02, continuam com apenas 35% dos alunos e sendo facultado aos pais o retorno.