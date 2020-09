Parceria entre Sebrae e Sindicato dos Metalúrgicos viabiliza curso de empreendedorismo em Botucatu

Sindicalizados podem se inscrever gratuitamente na capacitação presencial

O Sebrae-SP e o Sindicato dos Metalúrgicos fecharam uma parceria para realizar cursos gratuitos de empreendedorismo para os associados e filiados do sindicato em Botucatu. As capacitações são presenciais e fazem parte do Programa Empreenda Rápido.

As capacitações terão até 15 pessoas por turma, seguindo as medidas de prevenção da Secretaria de Saúde e Plano SP para a retomada, como a limitação do número de participantes, cadeiras espaçadas com a distância mínima de 1,5m, disponibilização de álcool gel, medição da temperatura e uso de máscaras.

A primeira turma será realizada de 5 a 10 de outubro, das 9h às 13h, e é voltada para quem tem interesse de trabalhar por conta própria e já tem uma ideia de negócio ou mesmo quem já atua de maneira informal. O curso Descomplique inclui orientações sobre empreendedorismo, marketing, ideia de negócios, finanças e formalização.

O curso será realizado no Sindicato dos Metalúrgicos, localizado na Rua Rodrigues Cesar, 422, na Vila Lavradores. As inscrições podem ser feitas no telefone (14) 3882-1981 até o dia 21 de setembro.