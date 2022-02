Parceria entre Prefeitura, Senac, Sincomércio, Sicomerciários e ACEB disponibiliza cursos profissionalizantes

Capacitação profissional. Essas são as palavras da vez entre as instituições que promovem o contato entre cidadãos e as oportunidades de emprego em Botucatu.

Prefeitura, Senac, Sincomércio, Sicomerciários e ACEB disponibilizam cursos profissionalizantes para capacitação de quem está em busca de oportunidade no mercado de trabalho.

Os cursos disponíveis são para Assistente Administrativo, Assistente de Marketing e Vendas, Assistente Financeiro, Vendedor, Cuidador de Idoso, e Empreendedor em Pequenos Negócios.

“Nos reunimos, como instituições provedoras de oportunidade no mercado de trabalho, e delimitamos quais áreas precisavam com mais urgência de profissionais capacitados, de acordo com a demanda. Acreditamos que cada candidato estará mais preparado para o mercado de trabalho realizando estas capacitações e terá mais chance de conseguir uma oportunidade profissional”, afirmou Junot de Lara Carvalho, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Todos os cursos possuem 160 horas de duração e serão realizados ao longo do ano de 2022.

Os interessados devem entrar em contato com o Senac Botucatu para ter conhecimento sobre os requisitos de cada curso, grade horária das aulas, local, e para realizar a inscrição.

Mais informações:

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais e Trabalho

Praça Pedro Torres, 100, Centro

Telefone: (14) 3811-1493

Senac Botucatu

Rua Dr. Rafael Sampaio, 85 – Boa Vista

Telefone: (14) 3112-1150

