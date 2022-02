Para que servem os satélites?

1. Que é um Satélite?

Milhares de satélites artificiais orbitam a Terra para nos enviar imagens do planeta com objetivos muito diferentes. Alguns ajudam os meteorologistas a prever o tempo e rastrear os furacões e as tempestades, enquanto outros tiram fotos de outros planetas, do Sol ou de galáxias distantes. Os satélites são utilizados principalmente para comunicações. Eles ajudam a transmitir sinais de televisão e chamadas telefônicas ao redor do mundo. Um grupo de satélites compõem o Sistema de Posicionamento Global. Este é o mesmo GPS que usamos nos mapas em nossos celulares ou para navegar todos os dias ao trabalho e para voltar para casa. As imagens de satélite ajudam os cientistas a compreender melhor o universo em que nosso planeta existe.

2. Que os Satélites Podem Fazer?

A União Soviética lançou seu primeiro satélite em 1957. Foi chamado Sputnik 1. Este evento mudaria completamente nossas vidas. Um pouco mais tarde os Estados Unidos lançaram o Explorer-1. Os satélites artificiais poderiam ser enviados para a órbita ao redor da Terra e de outros planetas. Os satélites já estão orbitando a Lua, o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte e Saturno.

Todos estes satélites ajudam os cientistas a explorar o espaço de maneiras novas e interessantes. Já existem mais de 2.500 deles no espaço. Todos conhecem o nome do telescópio Hubble e já viram suas imagens na internet, e muitas pessoas acompanham o trabalho da Estação Espacial Internacional e da estação espacial russa que se chama Mir.

Devido à vastidão do espaço, os satélites não colidem uns com os outros e são lançados a diferentes distâncias da Terra. Alguns estão a uma altitude de 150 milhas acima da Terra, enquanto outros começam a 20.000 milhas ou mais. Existe uma órbita terrestre baixa, onde os satélites se movem muito rápido para não serem sugados de volta para a atmosfera terrestre. Esta órbita está a menos de 500 milhas da Terra.

Sem o envolvimento dos satélites na nossa vida cotidiana, muitas pessoas enfrentariam certas dificuldades. Alguns de nós não conseguiríamos assistir ao show pela TV ou descobrir como ir de um lugar para outro. Alguém estaria em risco por causa do mau tempo.

2.1. Monitoramento Agrícola

Atualmente, apenas um ecologista ou cientista preguiçoso não fala sobre os problemas ambientais e alimentares globais que se aproximam. A agricultura extensiva já demonstrou que não ajudará a combater a crise iminente, nem é economicamente eficiente ou sustentável. As abordagens convencionais da agricultura, com seus efeitos destrutivos sobre o meio ambiente, estão forçando os agricultores a recorrer à inovação. Trabalhando com cientistas, os agricultores estão buscando novas formas de agricultura econômica, ecológica e socialmente eficientes. Os agricultores que estão adotando ou já adotaram métodos agrícolas de precisão estão resolvendo muitos problemas ambientais e financeiros.

2.2. Televisão e Telefones

Somente os satélites são frequentemente o canal principal de comunicação de voz para as áreas rurais onde as linhas telefônicas foram danificadas após desastres naturais. Os satélites fornecem serviço telefônico para uma viagem de avião ou servem como fonte principal de sincronização para telefones celulares. Eles transmitem sinais de televisão para todas as casas. Eles são a espinha dorsal da televisão por cabo ou rede, e transmitem sinais de uma estação central. Ela gera os programas, para estações menores que transmitem sinais localmente através de cabos ou para as ondas de ar.

2.3. Negócios e Finanças

Com que frequência nós usamos caixas eletrônicos? Com que frequência temos que levantar dinheiro quando não podemos pagar com um cartão bancário? Os satélites de comunicação realizam operações bancárias em caixas eletrônicos ou ATM mesmo em cidades pequenas. Os satélites têm a capacidade de se comunicar rapidamente entre vários locais que estão muito afastados. O satélite é uma ferramenta importante que ajuda fabricantes grandes ou corporações, lojas de departamento ou supermercados a gerenciar o estoque. Os cartões de crédito são imediatamente autorizados através de satélites. Podemos facilmente encher nosso carro e pagar pela gasolina com um cartão bancário, e também podemos tomar um café e um cachorro-quente em qualquer posto de gasolina, mesmo que não tenhamos dinheiro.

2.4. Monitoramento Climático e Ambiental

Os satélites dão aos meteorologistas uma visão completa do que vai acontecer com o tempo. Os meteorologistas são capazes de monitorar o tempo numa escala global. Os satélites permitem a eles rastrear os efeitos das erupções vulcânicas. Eles mostram os campos de gás e petróleo queimados no mapa do mundo. Eles alertam os cientistas sobre o desenvolvimento de furacões e a mudança de ciclones. Os satélites são indiscutivelmente uma das melhores fontes de dados para estudos sobre mudanças climáticas. Os satélites monitoram a temperatura dos oceanos. Eles monitoram as correntes predominantes. Dados obtidos por meteorologistas que utilizam radares via satélite mostraram que o nível do mar subiu três milímetros por ano durante a última década. Os satélites medem o nível de derretimento das geleiras e monitoram seu tamanho. Tais estudos exatos seriam muito difíceis de realizar a partir do terreno. Isto não é ajudado pelo afastamento e escuridão das regiões polares. Os satélites podem determinar padrões de longo prazo de precipitação, cobertura vegetal e emissão de gases de efeito estufa.

2.5. Ciência Espacial

Muitos dos processos da Terra estudam-se melhor a partir do espaço, utilizando telescópios. Eles desempenharam um papel crucial na compreensão dos buracos negros e também, na medição da idade do Universo. Possivelmente, o mais famoso é o Telescópio Espacial Hubble. Hoje, é um instrumento astronômico valioso.

2.6. Administração de Terras

Os satélites ajudam a localizar fontes subterrâneas de água ou minerais. Eles monitoram os poluentes que são transportados da terra para a água. Eles medem o crescimento de algas nos mares ou a erosão da camada superficial do solo em terra. Eles monitoram as condutas de combustível em busca de vazamentos. E eles fazem outros trabalhos que exigiriam um enorme número de horas de inspeção de terra.

