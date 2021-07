Papa Francisco tem febre após cirurgia, mas Vaticano descarta complicações

O Papa Francisco, que está se recuperando de uma cirurgia intestinal em um hospital de Roma, teve febre na quarta-feira (07) à noite, mas exames microbiológicos e a varredura do seu peito e abdômen não revelaram complicações, informou o Vaticano nesta quinta-feira (08).

Francisco, de 84 anos, continua com o tratamento no hospital Gemelli. O Papa foi submetido a uma operação de três horas no domingo (04) conhecida como hemicolectomia esquerda, um procedimento em que um dos lados do cólon é removido.

“Sua Santidade, o Papa Francisco, passou um dia calmo, comendo e movendo-se sem assistência”, disse o porta-voz Matteo Bruni, em uma declaração que dizia que a febre na quarta-feira à noite era temporária.

A cirurgia foi feita para remover uma parte do cólon que se tinha estreitado severamente, disse o Vaticano.

Fonte: CNN Brasil