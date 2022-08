Palestra sobre compras públicas está com inscrições abertas para região de Botucatu

Micro e pequenas empresas podem participar da ação gratuita no dia 17 de agosto, das 19h às 21h; ação é promovida pelo Sebrae-SP e Portal de Compras Públicas

Micro e pequenos empresários da região de Botucatu podem se inscrever na palestra sobre como vender seus produtos e serviços para governos e prefeituras que será realizado no dia 17 de agosto, das 19h às 21h, de forma online. A capacitação sobre compras públicas é promovida pelo Sebrae-SP e Portal de Compras Públicas. As inscrições são gratuitas.

Durante a capacitação, os participantes receberão informações sobre as novas regras e mudanças para 2023, quais são as vantagens, oportunidades e como participar de licitações e pregões para aumentar as vendas e área de atuação.

Dados obtidos pelo Sebrae apontam uma tendência de maior participação das micro e pequenas empresas (MPE) nas compras públicas. Entre 2018 e 2021, os valores homologados pelas MPE aumentaram 93%, passando de R$ 21.261 bilhões para R$ 41.005 bilhões. Nesse período, as compras públicas movimentaram o total de R$ 493.997 bilhões, sendo que 26,20% desse valor corresponde aos pequenos negócios, ou seja, R$ 129.429 bilhões.

De acordo com o gerente regional do Sebrae-SP Eduardo Nascimento, o acesso ao mercado é uma das principais dificuldades do dono de uma pequena empresa. “Vender para o Poder Público é uma alternativa totalmente viável para o pequeno, mas é preciso ficar atento aos editais e elaborar um projeto de vendas para saber se terá capacidade de atender os pedidos”, afirma.

Além da palestra, o Sebrae também pode ajudar o empreendedor a se preparar para essa venda. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo link https://forms.office.com/r/yzznwCT8zD ou entrar em contato pelo telefone (14) 3811-1710 (opção 4).

