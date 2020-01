Pagamento do IPVA começa no dia 09; confira o calendário

O pagamento do IPVA 2020 de São Paulo tem início no dia 9 de janeiro, com a opção do contribuinte efetuar o pagamento à vista, com 3% de desconto e até o quinto dia útil após a emissão do documento; em cota única até 30 dias após a emissão do documento fiscal; ou, ainda, parcelado em três vezes.

Para verificar mais informações do seu veículo, acesse o site da Secretaria da Fazenda de São Paulo e informe o número do Renavam e a placa do automóvel. Veja abaixo o calendário com as datas de vencimento do IPVA 2020 de SP para automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares:

Mês Janeiro Fevereiro Março Parcela 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto (*) 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto 3ª Parcela Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Final 1 09/01 11/02 11/03 Final 2 10/01 12/02 12/03 Final 3 11/01 13/02 13/03 Final 4 14/01 14/02 14/03 Final 5 15/01 15/02 15/03 Final 6 16/01 18/02 18/03 Final 7 17/01 19/02 19/03 Final 8 18/01 20/02 20/03 Final 9 21/01 21/02 21/03 Final 0 22/01 22/02 22/03

Para caminhões e tratores: