Padre Orestes sofre violenta queda na zona rural de Botucatu e é socorrido em estado grave

O Padre Orestes Gomes, 64 anos, uma das figuras mais conhecidas e carismáticas de Botucatu, sofreu um grave acidente na tarde deste sábado, 28, na zona rural de Botucatu. Segundo informações levantadas pelo Acontece Botucatu, ele caiu de um andaime em uma propriedade no bairro Piapara.

De acordo com o relato de testemunhas no local, o Padre se desequilibrou e caiu de uma altura de 4 metros, batendo a cabeça no solo. Uma viatura do Resgate esteve no local e transportou o religioso para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Seu estado é grave, segundo informações.

Padre Orestes, que fez aniversário nesta sexta-feira, dia 27, é Pároco da Igreja Nossa Senhora Menina, na Vila Maria desde 2004. Ele é conhecido entre os fieis como o padre festeiro, sendo organizador da tradicional Festa do Milho.

O Acontece Botucatu acompanha.