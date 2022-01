Padre Chico, vigário geral da Arquidiocese e pároco da São Pio X completa 5 anos em Botucatu

Para comemorar, será realizada uma missa de Ação de Graças no dia 21/1, às 19h30, na Matriz Nova de São Pio X

No próximo dia 21/1, sexta-feira, a paróquia de São Pio X, da Cohab 1 em Botucatu, se reunirá para comemorar o aniversário de 5 anos da chegada do pároco Francisco Antunes, o padre Chico. Será realizada uma Missa de Ação de Graças, a partir das 19h30.

Nascido na cidade vizinha de Bofete, padre Chico, que hoje ocupa o cargo de Vigário Geral da Arquidiocese de Botucatu, chegou na cidade em janeiro de 2017, vindo de Guarulhos, na Grande São Paulo, para substituir o então pároco da São Pio X, padre Márcio Candido.

Ao longo dos últimos anos, padre Chico deu vida a diversos projetos sociais que assistem centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, dedicou boa parte do seu tempo e energia à viabilizar a construção da nova matriz de São Pio X, que encontra-se em fase de acabamento. Falta concluir a colocação do piso, forro e sistema de som.

O projeto é um sonho antigo que vem se concretizando graças à colaboração e aos esforços de centenas de fiéis. A meta de construir a nova igreja de São Pio X ganhou força quando a paróquia completou 30 anos e, de lá para cá, foram muitos os avanços.

“A obra avançou rápido. Muitas vezes eu mesmo me assusto. Mas tudo foi possível graças à colaboração e ao trabalho da comunidade. Sem dúvidas, hoje temos uma igreja acolhedora. A igreja não pode ser somente uma obra, mas, sim, um complexo, uma ação transformadora”, avalia padre Chico.

Projetos sociais – A Paróquia de São Pio X é conhecida na cidade por sua atuação junto aos mais necessitados. Atualmente, estão em atividade 7 projetos sociais:

Associação Restaurar;

Projeto dos Vicentinos;

Pastoral da Sobriedade;

Projeto Envelhecendo com dignidade

Projeto Vida (que atende crianças em situação de vulnerabilidade com atividades de cultura, esporte, lazer e alfabetização)

Projeto Mãos Solidárias (voltado a crianças do Complexo do Alemão, no Parque 24 de Maio);

Projeto Distribuindo Sorrisos;

A Paróquia de São Pio X hoje é formada pela Igreja Matriz de São Pio X (Jardim Reflorenda) e também:

•Capela de São José Trabalhador (Parque Convívio).

•Capela de Nossa Senhora Rainha da Paz (Bairro 24 de Maio).

•Capela de São Judas Tadeu (Jardim Aeroporto).

•Capela de Nossa Senhora das Dores do Cimo da Serra (Jardim Maria Luiza)

•Capela de São Francisco de Assis (Bairro rural da Roseira).

•Capela São José (Grin Valle)

•Capela Santa Cruz de Ana Rosa (Cohab 1)

•Capela São Cristóvão (Rod. Marechal Rondon)

