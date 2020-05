Paciente sob cuidados paliativos se casa no Hospital Estadual de Botucatu

Cerimônia de troca de alianças foi feita com ajuda de funcionários do hospital

Em meio ao adiamento obrigatório de projetos em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), uma paciente do setor de oncologia do Hospital Estadual de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), que está sob cuidados paliativos, decidiu que não iria mais adiar seu sonho e, nesta quinta-feira (30), casou-se com seu companheiro em uma cerimônia realizada por funcionários dentro da unidade.

“Nestes tempos de pandemia, muitas vidas estão paradas esperando o tempo em que tudo voltará à normalidade. E os sonhos? Eles não ficam trancados, mas se aglomeram nas mentes de quem tem esperança em um mundo melhor e se tornam realidade nas mãos e no coração de quem considera o paciente não apenas número, mas alguém que tem nome, história, alegrias, decepções, amores”, diz o HE.

“Quando se junta o sonho de uma paciente com a sensibilidade de muitos profissionais que olham de forma integral o ser humano, forma-se uma inspiradora aliança”. Em razão da pandemia, a cerimônia de troca de alianças entre a paciente N.P.S. e R.P.S. (apenas as iniciais foram divulgadas pelo hospital por opção do casal) respeitou as regras de distanciamento social e todos os participantes usaram máscaras de proteção.

Fonte: JCNet