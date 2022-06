Pacaembu Construtora anuncia mais 412 casas populares em Botucatu

Foto Acontece Botucatu

A Pacaembu Construtora e Prefeitura de Botucatu lançaram nesta terça-feira, 07, o projeto Vida Nova Pacaembu II.

Trata-se de um novo empreendimento que vai destinar 412 novas casas populares. O bairro será construído no distrito de Rubião Junior.

Na primeira etapa, inaugurada em 2021, foram mais de 700 residências. Todas as casas são com subsídios dos governos federal e estadual.

Fico feliz em ver como foi a transformação do Vida Nova. Como aquela se transformou. E vai se transformar cada vez mais, pois lançamos hoje mais 412 casas no local para fazer mais famílias felizes. Trazendo subsídios do Programa Casa Verde Amarela, com subsídios maiores até, além das facilidades da Pacaembu para transformar a vida dessas 412 famílias, disse Frederico Escobar, Diretor institucional da Pacaembu.

Serão mais de R$ 60 milhões investidos Vida Nova II em Botucatu. Segundo a Pacaembu, haverá a geração de aproximadamente 1000 empregos diretos e indiretos na construção desse empreendimento.

O empreendimento terá financiamento pela Caixa, com subsídios do programa Casa Verde e Amarela, do Ministério do Desenvolvimento Regional do Governo Federal, e do Governo Estadual.

Agradeço a Pacaembu Construtora por ajudar na realização do sonho da casa própria a centenas de famílias Botucatuenses, colocou o Prefeito de Botucatu, Mário Pardini.

Como serão as casas

Esse novo bairro terá uma área de mais de 207 mil m² que, além de moradias, será entregue com mais de 50 mil m² de sistemas de lazer e áreas verdes com mini campo gramado, academia ao ar livre, espaço para jogos, pomar e playground.

As casas, construídas em lotes a partir de 160 m², o que permite ampliações futuras, terão piso cerâmico em todos os ambientes, sala integrada, dois quartos, cozinha e banheiro com azulejos nas áreas molhadas, lavanderia e quintal amplo.

A Pacaembu Construtora já foi a responsável pela construção de mais de 6000 mil casas em Botucatu.

Mais informações podem ser obtidas no fone/whats da empresa que é o (11) 9 9740-5001 ou no site pacaembu.com/botucatu.

Compartilhe esta notícia