Outono terá menos chuva e mais frio em 2022, indica previsão

O outono de 2022 começa no dia 20 de março, às 12h33, e se estende até às 6h14 do dia 21 de junho, 21 de junho de 2022, pelo horário de Brasília.

Pela Climatologia, o outono no Brasil traz uma grande diminuição da chuva no Sudeste e no Centro-Oeste do país. Ondas de frio mais intensas que já começam a causar queda de temperatura acentuada.

O outono 2022 terá características fora do seu padrão usual por causa do fenômeno La Niña, que continua ativo e se intensificou no Pacifico Equatorial Leste. As condições oceânicas no Atlântico Sul também terão muita influência na estação.

As frentes frias do outono tendem a ser mais oceânicas (pouco ar frio pelo interior do continente) do que continentais (mais ar frio pelo interior do continente).

Em linhas gerais, a ideia do outono de 2022 é que tenha menos chuva do que o normal nos estados da Região Sul e também em São Paulo. O outono de 2022 vai começar com uma frente fria que chega ao país com força suficiente para avançar pelo Sudeste.

