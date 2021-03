Outono começa no sábado, 20, com volume menor de chuva

O outono começa oficialmente neste sábado, dia 20 de março, às 6h38 (horário de Brasília). Confira abaixo a expectativa da nova estação. As informações são dos meteorologistas da Climatempo Filipe Pungirum e Ana Clara Marques.

Em abril, os volumes médios de chuva serão baixos no Sudeste em comparação com os meses de verão. Ainda são esperados alguns episódios de chuva, que acumulam volumes ligeiramente acima da média no centro-norte de Minas Gerais, no Espírito Santo e no norte fluminense.

Nas demais áreas da Região, as chuvas serão menos frequentes e devem ficar abaixo da média histórica, enquanto as temperaturas devem ficar altas para o período.

No mês de junho, poucos episódios de chuva são esperados para o Sudeste. De forma geral, os volumes acumulados devem ficar próximos à média ou até abaixo do normal para o período, especialmente no interior de São Paulo. As temperaturas ficarão altas, com alguns dias bem quentes ao longo do mês.

Em junho, as frentes frias continuam passando afastadas da costa, sem provocar chuva significativas no Sudeste do país. Os acumulados devem ficar ligeiramente abaixo da média, especialmente no interior paulista. Faz bastante calor na Região para a época do ano.

Fonte: Climatempo