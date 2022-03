Outono começa com promessa de menos calor, dizem especialistas

Na primeira semana da estação, a previsão é de chuvas, ventos fortes e queda acentuada de temperatura nas Regiões Sul e Sudeste, por causa de uma frente fria que chegou na sexta-feira (18), associada a uma intensa massa de ar frio, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para o outono, normalmente, existe uma redução das chuvas sobre o sudeste à medida que o outono se aproxima – dando início, assim como no Centro-Oeste, ao período seco. Dessa vez, a previsão indica que a chuva deverá permanecer abaixo da média nos próximos três meses.

A temperatura do ar deverá ficar próxima e ligeiramente acima da média, mas não se descarta a possibilidade da entrada de massas de ar frio – que poderão diminuir as temperaturas em locais de maior altitude a partir de maio.

O outono chega às 12h33 deste domingo. É considerado uma estação de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco.

Ainda conforme o Inmet, a temperatura do ar deverá prevalecer próxima e ligeiramente acima da climatologia do período, que é entre 18 °C e 22 °C. Porém, não se descarta a possibilidade da entrada de massas de ar frio que poderão diminuir as temperaturas em localidades de maior altitude a partir do mês de maio.

