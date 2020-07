Osmarajá: conheça a bela história de um dos comércios mais tradicionais de Botucatu

Botucatu possuiu algumas marcas, locais e comércios que viraram ícones entre os munícipes ao longo das décadas. Isso é possível graças ao comprometimento de atender com muita dedicação e amizade.

Nesse sentido, um dos estabelecimentos mais famosos de nossa cidade e região tem uma história muito rica para contar, afinal, quem nunca ouviu falar do Osmarajá???

Sinônimo de qualidade e bons serviços em bebidas, o Osmarajá atende toda sua clientela com profissionalismo há mais de 30 anos, mas sem deixar de lado a amizade e o carinho, fazendo com que todos se sintam em casa. Vamos conhecer essa história?

Como tudo começou

Com apenas 18 anos, em 08 de março de 1985, vindo de Cândido Mota (interior de SP), Osmar José Franciscani chegou em Botucatu para trabalhar em um Banco. Lá exerceu suas atividades até 1990.

Casou-se em 1989 com Rosa Maria Vieira Martins (natural de Botucatu) e em 26 de julho de 1990 o jovem casal resolveu adquirir o Depósito de Bebidas São José, de propriedade dos irmãos Jorge e Paulo Vieira Martins (irmãos de Rosa).

O comércio era localizado em uma garagem pequena na Rua Prefeito Tônico de Barros, 1066 – A, na Vila Padovan, popularmente conhecida em Botucatu como Vila dos Médicos ou Tanquinho.

Com a nova administração, passou a se chamar Depósito de Bebidas Franciscani, nome de sua família. O depósito não contava com muita estrutura e tudo era feito com determinação para driblar as dificuldades iniciais.

“Não tínhamos sequer telefone ou veículo para entrega. A gente contava com ajuda de orelhão antigo que ficava próximo”, relembra Osmar.

Com quase nenhuma infraestrutura o casal literalmente “arregaçou as mangas”, como gostam de citar. A vontade de servir bem e crescer eram enormes e trabalho não faltou.

“Houve muita luta, amor e dedicação, prezando sempre pelo bom atendimento e estando sempre atento às necessidades dos moradores do bairro. Desta forma, no dia a dia, fomos construindo um elo de amizade e parceria com a nova clientela”, conta Osmar.

Como surgiu o Osmarajá?

De Depósito de Bebidas Franciscani para “OSMAR AJÁ” em 1997 e partir desse momento o nascimento de uma das marcas mais conhecidas e populares de Botucatu. A história é curiosa e divertida.

Em 9 de fevereiro desse ano o casal (Osmar e Rosa Maria) inaugurou sua sede própria, com 600 m2, localizado na Rua Tenente Sylvio Besteti, número 80, no mesmo bairro e onde se localiza o comércio até hoje.

O proprietário Osmar chamava carinhosamente seus clientes de “marajá”. Foi quando um desses clientes/amigos teve uma ideia. O Médico Urologista Luis Antônio Corrêa, conhecido como Dr. LAC, deu a sugestão de fazer a junção das palavras, passando o comércio para “OSMAR AJÁ”.

“Foi uma grande ideia do nosso amigo e cliente Dr. Lac. E olha, teve uma aceitação instantânea dos clientes, foi um sucesso e o nome pegou rápido”, relembra o famoso “marajá”.

Em 2012 o início da expansão

Tendo como premissa o bom atendimento, aliado ao bom preço e com a rápida popularidade do nome Osmarajá, houve uma expansão significativa das vendas em Botucatu e região. Havia a necessidade de crescer.

Foi quando ocorreu a ampliação do espaço físico da empresa, passando a ter 1.200 m2 de área construída. Dessa maneira houve uma melhora significativa na logística, aumentando a diversidade de produtos e serviços.

“Ficou pequena aquela estrutura e planejamos a expansão para atender uma clientela que não parava de aumentar. Com investimento, com muito trabalho e o carinho de sempre com os nossos clientes, conseguimos aumentar o espaço por consequência oferecer um atendimento ainda melhor”, pontua.

Modernidade e uma nova estrutura para 2020

Apesar das dificuldades desse momento pandêmico, o Osmarajá não para de evoluir e prepara muitas novidades. Com mais investimento e consequente geração de emprego, o serviço será ampliado e vai ganhar novos espaços.

Essas novidades, claro, sempre pensando no melhor para seus clientes, mas sem perder aquele atendimento amigo que fez do local um dos preferidos dos botucatuenses. Em breve você vai se surpreender. Aguarde!!!

Prêmio Top of Mind

Em 2006 o Osmarajá recebeu um grande reconhecimento de seu trabalho, que foi o Prêmio Top of Mind. Como funciona essa pesquisa que mostra as marcas mais importantes?

Sempre com os olhos voltados à idoneidade e aos mais modernos instrumentos de análise mercadológica e de gestão, o Instituto Brasileiro de Pesquisa de Opinião Pública – INBRAP instituiu o Prêmio Top Of Mind Brazil, o primeiro da categoria que abrange todo o território nacional e que tem sido um fértil instrumento de marketing para empresas de todos os segmentos econômicos.

Considerado como um dos mais importantes prêmios de marketing editado no Brasil, o Top Of Mind Brazil tem aprimorado suas técnicas de coleta e análise de dados para que seus resultados sejam cada vez mais fiéis às tendências de mercado.

O Prêmio Top Of Mind Brazil é o resultado de uma proposta erguida sobre sólidas bases de análise mercadológica em consonância com os mais modernos modelos de gestão utilizados pelas mais importantes premiações internacionais.

Veja abaixo mais imagens que contam essa linda história