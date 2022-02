O Brasil é um dos países com maior potencial econômico, não só pela matéria-prima disponível, mas também pelas terras lindíssimas que possuem, que atraem muitos visitantes durante praticamente todo o ano.

Assim sendo, é perfeitamente natural que vejamos um enorme fluxo através do turismo existente, alguns deles com gostos muito específicos e que não deixam de tentar procurar uma oportunidade para se divertirem em espaços como cassinos.

Os jogos de cassinos têm vindo a voltar muito lentamente ao quotidiano brasileiro, sendo que a batalha longa pela sua legalização ainda não está completamente atravessada, existindo alguns pormenores por traçar.

Enquanto ainda existem muitas pessoas a enveredar pelo jogo online, cada vez começam a existir mais espaços físicos onde poderá deleitar-se com uma experiência de jogo.

Muitos desses espaços são em hotéis, algumas das instalações são verdadeiramente espetaculares e, assim sendo, neste artigo, iremos mostrar-lhe os melhores hotéis de cassino do Brasil que você deve visitar.

Paradise Golf & Lake Resort, São Paulo

Este é um dos destinos favoritos dos brasileiros para recarregar baterias de uma temporada de trabalho, sendo que terá à sua disposição inúmeras opções de divertimento dentro do mesmo espaço, estando atualmente situado na bonita cidade de São Paulo.

Neste espaço, para além das atividades relacionadas com a natureza também irá encontrar à sua disposição alguns jogos de cassino, sendo que já existem torneios de Poker a serem realizados nestas instalações, um começo de algo maior.

Associar um espaço lúdico, a uma temática de luxo e, ao mesmo tempo, a uma possibilidade de se poder divertir com os seus jogos favoritos é, sem dúvida alguma, algo incrível.

Cassinera, Bahia

O Cassinera é uma experiência um pouco diferente daquilo a que os brasileiros estão habituados, já que neste espaço poderá não só desfrutar de toda a cultura canarinha, mas também de muito daquilo que categoriza a capital do jogo – Las Vegas.

Imagine-se em plena Bahia, uma cidade culturalmente muito rica e, ao mesmo tempo, ter à sua disposição toda a mística existente nos jogos de cassino que marcam o quotidiano norte-americano, ligando assim o melhor de dois mundos.

Esta é uma excelente oportunidade para estar num casino, sem sentir “a pressão” da formalidade que muitas vezes está inerente ao mesmo.

Intercity Premium, Caxias do Sul

O Intercity Premium localizado em Caxias do Sul está aos poucos a tentar inserir-se no mercado do turismo associado ao cassino, sendo que atualmente possuem apenas a possibilidade do jogo do bicho e do poker nas suas instalações.

Este hotel associou-se a uma marca independente para disponibilizar um espaço dentro das suas instalações para que os seus hospedeiros, e não só, possam divertir-se ainda mais, através dos seus jogos de cassino favoritos.

É claro que esta é uma apenas uma pequena amostra do que este estabelecimento ainda pode fornecer aos seus utilizadores, sendo que existem projetos para tentar aumentar os recursos de jogos de cassino consoante a legalização dos mesmos no Brasil.

