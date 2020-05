Operação Migrante acolheu moradores de rua durante o último fim de semana

Durante o fim de semana, as equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Guarda Civil Municipal continuaram a realização da Operação Migrante, que acolhe moradores de rua nos dias mais frios.

Neste ano em especial, estas pessoas são acomodadas na nova estrutura montada durante o período da pandemia do novo coronavírus, no Ginásio Municipal de Esportes “Mário Covas Júnior”.

Na sexta-feira, 07, sábado, 08 e domingo, 09, foram acolhidos 17, 25 e 26 pessoas, respectivamente.

“A população tem nos ajudado informando a presença de moradores de rua em praças e embaixo de marquises de lojas pelo telefone da GCM,199. Isso é fundamental para que cheguemos ao máximo de pessoas possível e ofereçamos a eles mais dignidade e conforto”, afirmou Silvia Fumes, Secretária Municipal de Assistência Social.

No Ginásio Municipal foram montados boxes individuais na quadra, com capacidade para atender até 30 pessoas, onde cada morador tem sua cama, travesseiros e cobertores para passar a noite. Eles também recebem duas refeições, o jantar e o café da manhã e têm à disposição um local para banho. Toda a estrutura recebe higienização diária, respeitando as normas da Vigilância Sanitária.

Atualmente, um grupo fixo de 22 pessoas que moravam na rua estão alojadas no Espaço Acolhedor, sem sair durante o dia. Lá, eles recebem todas as refeições, tomam banho e mantém uma rotina. Por isso, os novos assistidos foram direcionados a este espaço montado no Ginásio de Esportes.

A Operação Migrante deve continuar até setembro, quando termina o inverno. Até lá, equipes de assistentes sociais e guardas civis municipais percorrerão a ruas da Cidade, principalmente em locais habituais onde há pernoite de moradores em situação de rua, e encaminhará estas pessoas ao Ginásio de Esportes.

A população pode colaborar com a ação, acionando a GCM pelo telefone 199 sempre que encontrar alguma pessoa em situação de rua durante a noite.

Serviço:

Guarda Civil Municipal

Telefone: 199