Operação “Hora do Lanche” do Ipem-SP encontra erros no peso de 97% dos produtos

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, realizou na última sexta-feira, 21 de janeiro, a operação “Hora do Lanche” em barra de cereais, biscoitos e wafer, produtos embalados sem a presença do consumidor (pré-medidos), nos laboratórios da autarquia na capital, em Bauru, Ribeirão Preto e São Carlos.

Foram fiscalizados 29 produtos, sendo 28 (97%) autuados por irregularidades no peso. Confira a tabela com as irregularidades encontradas pelos fiscais. Acesse https://www.ipem.sp.gov.br/images/2021/12/IpemSP_opHora_doLanche21012022.pdf

As empresas autuadas terão dez dias para apresentar defesa ao órgão. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.

