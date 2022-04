Ônibus se desprende de guincho de concessionária na entrada de Botucatu

Um acidente envolvendo um guincho e um ônibus foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira, dia 14, em Botucatu. O fato ocorreu entre a Rodovia Castelinho e Avenida José Pedretti Neto, na entrada do município.

Segundo um leitor do Acontece Botucatu, um ônibus, que estava sendo rebocado, se desprendeu do veículo guincho da concessionária Rodovias do Tietê e desceu a via. O movimento era intenso no local na hora.

O ônibus desceu a via por alguns metros e só foi parar no canteiro central. Por sorte nenhum veículo foi atingido. Uma equipe da concessionária esteve no local para remover o veículo. O trânsito ficou lento no local.

Imagem: divulgação/whatsapp

Compartilhe esta notícia