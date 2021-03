ONG Mãos e Patas de Botucatu fará Live de Prêmios no domingo, 07

A ONG Mãos e Patas realizar no domingo, dia 07 de março, uma LIVE DE PRÊMIOS. O objetivo é arrecadar fundos para ampliar o atendimento veterinário social, criando estrutura móvel para chegar até bairros de maior vulnerabilidade social.

A ONG também cita outros objetivos com o evento:

– Subsidiar castrações de cães resgatados e tutores sem condições com risco de procriação.

– Oferecer ajuda em tratamentos e procedimentos de animais de tutores sem condições financeiras no momento, evitando o sofrimento e possível abandono.

Como vai funcionar a live?

O participante escolhe o número ou números e deixa no comentário ou envie um whats para (14) 99889-4010. O pagamento poderá ser via PIX ou em espécie com um dos nossos colaboradores.

A Live será dia 07 de março com sorteio de vários prêmios e muitas informações. Acompanhe. Organização Mãos e Patas – Amor e Respeito aos Animais!

A Organização Mãos e Patas foi fundada por pessoas que há muito tempo atuam individualmente na causa animal. Em 2015, após votação na Câmara, a ONG passou a ser de utilidade pública em Botucatu.