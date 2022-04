Onça-parda é resgatada após comer aproximadamente 80 galinhas em Botucatu

Foi registrado na madrugada desta sexta-feira, dia 15, em Botucatu o resgate de onça-parda. O fato ocorreu em um sítio, na região da Rodovia João Hipólito Martins (SP-209), a Castelinho, perto do Rio Pardo.

Segundo informações passadas ao Acontece Botucatu, o animal estava dentro do galinheiro da propriedade. Uma equipe do Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens (Cempas) foi acionada para o local.

Corpo de Bombeiros e Grupo de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda estiveram no propriedade para o resgate. A ação mobilizou vários profissionais.

De acordo com informações, antes de ser capturada, o animal comeu cerca de 80 galinhas do sítio nos últimos dias. A onça foi sedada através de um dardo com tranquilizante e levada ao CEMPAS/Unesp, onde passará por avaliação.

O animal

A onça-parda, também conhecida como suçuarana, é o segundo maior felino das Américas, ficando atrás apenas da onça-pintada (Panthera onca). Seu habitat se estende da Patagônia, no sul, até o Canadá, no norte, incluindo todas as regiões e biomas brasileiros.

A espécie no Brasil é considerada vulnerável, o terceiro nível mais grave na escala de risco de extinção para os animais que ainda existem na natureza (atrás das situações de criticamente ameaçados e ameaçados).

Veja vídeo do animal

Compartilhe esta notícia