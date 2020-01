Oficiais da Guarda Civil Municipal recebem treinamento de liderança

Na última sexta-feira, 17, os inspetores da Guarda Civil Municipal realizaram um treinamento de liderança ministrado pelas profissionais Milena Lozano e Sol Machado, da empresa NUC – Núcleo Coaching de Carreira.

Os assuntos abordados na capacitação foram gestão organizacional, desenvolvimento de pessoas e equipes, ferramentas práticas de autoconhecimento, gerenciamento do tempo, gestão estratégica, inteligência emocional e motivação e constância.

O treinamento foi gratuito e trabalhou com o corpo de oficiais da GCM temas que envolvem a melhoria no ambiente organizacional e, como consequência, no atendimento qualitativo à população.

“Uma das virtudes dos nossos guardas é a recorrente capacitação. É fundamental estarmos sempre preparados e atualizados, pois o dia a dia sempre nos traz situações novas e precisamos estar preparados para atuar da melhor maneira, oferecendo um serviço completo e eficiente à população”, afirma o comandante da GCM, Leandro Destro.

O NUC é uma das empresas sediadas no Parque Tecnológico de Botucatu, dentro do Espaço Coworking.