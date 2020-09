Obras provocam interdições na Rodovia Marechal Rondon em Bauru e Botucatu

Dois trechos da Rodovia Marechal Rondon (SP-300) sofrerão interdições totais e parciais em Bauru e Botucatu (SP) neste fim de semana para a realização de obras.

A mudança mais drástica acontecerá no km 388, no trecho urbano de Bauru, onde a interdição será total a partir da noite deste sábado (26) para o lançamento da estrutura da nova passarela em construção na altura do km 338, próximo ao posto da Polícia Rodoviária.

A interdição acontecerá em ambos os sentidos no trecho compreendido entre os trevos das avenidas Nações Unidas e Getúlio Vargas. Confira as opções de desvio:

Bloqueio no sentido capital-interior

Prazo: das 22h de sábado às 6h30 de domingo;

das 22h de sábado às 6h30 de domingo; Desvio: motoristas com destino ao interior deverão utilizar a alça de saída do km 336 (SAÍDA A), acessar a Rodovia Cmte. João Ribeiro de Barros (SP-225) até a SAÍDA (232), sentido Av. Nações Unidas/Ceagesp e, posteriormente, acessar a Rodovia Marechal Rondon no km 339.

Bloqueio sentido interior – capital

Prazo: das 3h30 de sábado às 12h de domingo;

das 3h30 de sábado às 12h de domingo; Desvio: motoristas vindos de Lins (SP) com destino a São Paulo deverão utilizar a alça de saída do km 339 (SAÍDA A), seguir na Av. Nações Unidas/Ceagesp, acessar a Rodovia Cmte. João Ribeiro de Barros para posteriormente voltar à Rondon no km 336.

A liberação das pistas está prevista para acontecer após o término do trabalho em ambos os sentidos e a confirmação poderá ser feita através do telefone da concessionária: 0800-729-9300 (ligação gratuita).

Botucatu

Já na região de Botucatu, a Rondon sofrerá interdição no sábado e no domingo para obras de recapeamento entre os quilômetros 248 e 253, na pista sentido interior.

Para isso, há alteração no tráfego a partir das 7h deste sábado, com interdição da faixa 2 e acostamento pela empreiteira contratada. As interdições serão liberadas após o término dos serviços, previsto para as 16h do domingo (27).

Fonte: Portal G1