OAB Botucatu suspende atendimentos da Assistência Judiciária Gratuita por 15 dias

A Diretoria da 25ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Botucatu, em conjunto com a Comissão de Assistência Judiciária local, em virtude da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) do “Coronavírus” (COVID-19), comunica que decidiu adotar como medida de cautela e em defesa da saúde da população, dos advogados e das advogadas, além dos colaboradores da entidade, a seguinte medida:

– Ficam suspensos a partir do dia 17/03/2020, os atendimentos da Assistência Judiciária Gratuita, incialmente pelo prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado por comunicação futura, mantendo-se os atendimentos apenas a casos urgentes.

A 25ª Subseção se mantém atenta a todas as medidas propostas pelos órgãos responsáveis pela saúde pública nos âmbitos Municipal, Estadual e Federal, a fim de que novas medidas sejam efetivadas nos próximos dias.