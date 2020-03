OAB Botucatu fará ações para consumidores e lojistas a partir desta sexta-feira

A OAB Botucatu, em parceria com o Procon, realizará esta semana uma ação especial voltada aos consumidores e lojistas da cidade. A programação é voltada para a comemoração ao dia do consumidor.

Essa ação será realizada em dois dias. Nesta sexta-feira, dia 13, haverá atendimento especial na sede do Procon, visando esclarecer dúvidas de consumidores e lojistas e auxiliar na resolução dos problemas apresentados. Haverá o apoio de dois advogados membros da comissão de direito do consumidor da OAB.

Já no sábado, 14, a OAB estará presenta na Praça do Bosque, local de grande movimento, com uma tenda. Além do apoio dos advogados, haverá a participação de ajuda dos alunos de direito da ITE.

“O intuito é fazer com que a informação chegue diretamente aos consumidores, de maneira clara e com qualidade”, disse Graziela da Silva Rosa, membro da comissão de direito do consumidor da OAB Botucatu.