O sonho da casa própria: 742 famílias de Botucatu recebem as chaves do Residencial Vida Nova

Empreendimento da Pacaembu Construtora em Botucatu foi entregue nesta sexta-feira, 09

A Pacaembu Construtora e a Prefeitura de Botucatu promoveram na manhã desta sexta-feira, 09, a entrega das chaves das 742 unidades habitacionais do Residencial Vida Nova Botucatu.

Seguindo todas as recomendações e protocolos de segurança, foi preparada uma estrutura de entrega por drive-thru para evitar aglomerações e garantir a segurança e saúde dos futuros moradores e de seus colaboradores.

Dessa forma, todos os 742 clientes retiraram suas chaves sem sair do próprio carro, com tendas montadas ao longo das ruas do residencial, localizado em Rubião Junior.

O Vida Nova Botucatu foi entregue com infraestrutura completa, pronto para morar, com rede de abastecimento de água, rede coletora de esgoto, galeria de águas pluviais, asfalto, guias, sarjetas, paisagismo, passeio público, rede de energia elétrica, iluminação pública e acessibilidade.

A mobilidade urbana é facilitada por 7,2 quilômetros de ruas e avenidas asfaltadas, 15 mil metros de calçadas e 600 metros de ciclovia. O bairro ainda é equipado com praça, pista de caminhada, academia ao ar livre, playground, bancos, lixeira e arborização, com 7.353 árvores plantadas. Ao todo, são cinco sistemas de lazer, totalizando 18.500 m², que vão proporcionar às famílias momentos de bem-estar.

Os terrenos possuem tamanhos a partir de 200 m² e possibilitam espaço para futuras ampliações e as casas térreas, não geminadas, são construídas com conceitos arquitetônicos que proporcionam uma moradia confortável e segura. Os imóveis têm 45,47 m² de área construída, com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço coberta, laje e piso cerâmico em todos os ambientes.

Confira reportagem em vídeo no link abaixo

https://www.facebook.com/jornalacontecebtu/videos/202089111841892