 O que vale mais a pena, comprar ou alugar um apartamento em Pinheiros?

Esta é a dúvida que a maioria dos futuros moradores enfrentam na hora de escolher o seu futuro imóvel, mas e você, já tem alguma ideia do que almeja, ou também está nesse mesmo dilema!?

Crédito imagem: Pixabay

Pinheiros é um bairro nobre de São Paulo, que fica em uma localização privilegiada na Zona Oeste da capital paulistana, onde a há uma boa infraestrutura comercial e residencial, que apesar de ser um bairro relativamente grande e com muito comércio, é bem calmo e aconchegante para se levar a vida.

Mas na hora de escolher o imóvel ideal para você, qual a melhor opção? Compensa mais alugar ou comprar um dos apartamentos à venda em Pinheiros?

Calma meu amigo, vamos primeiramente analisar o seu estilo de vida, seu poder financeiro e chegar a uma conclusão, de qual alternativa é melhor para você, nesse momento da sua vida, ok!

Comprar é a escolha certa?

Pare um pouco agora e coloque tudo na ponta do lápis. Um apartamento em Pinheiros pode variar no seu valor, dependendo de sua metragem, quantia de comodos e etc…

No exemplo que usaremos aqui, para simular o custo e vantagens de comprar um imóvel, o apartamento terá o tamanho de 50m² certo.

O valor médio por metragem para compra de apartamentos em Pinheiro, gira torno de 11 mil, ou seja, este apartamento sairia por aproximadamente 623 mil. O que seria perfeito para você e sua família, caso estejam cansados de pagar aluguel em um local onde em grande parte dos casos, não se pode modificar o imóvel visualmente sem a permissão do proprietário, para deixá-lo mais a sua cara, consertar possíveis danos existentes ou até mesmo fazer uma mudança radical para dar um novo ar ao ambiente.

E todos querem um cantinho para chamar de seu, não é mesmo! Além de criar uma boa estabilidade financeira para o seu futuro, já que o imóvel tem grande chance de ser valorizado, dando a você a possibilidade de vender e comprar um outro ainda melhor.

Obter um apartamento nessa região é muito vantajoso para pessoas que tem a vida corrida e precisam de tudo ao seu alcance, de forma prática e rápida, já que o bairro possui um comércio completo, com farmácias, lojas de roupas e acessórios, mercados, restaurantes, escolas, hospitais e tudo o que é necessário na rotina do dia-a-dia, além de também ter os locais para o lazer e diversão.

Então se quer comprar um apartamento na região, procure uma imobiliária de sua confiança, guarde um dinheiro em sua poupança para dar de entrada ou até mesmo para emergências, caso você faça algum empréstimo ou consiga usar o seu FGTS ou outro recursos existentes para a facilitação de crédito para compras desse porte.

Hoje em dia há muitas formas de se comprar um imóvel como por exemplo:

– Crédito imobiliário;

– Consórcio próprio para compra de imóveis;

– Programa Minha Casa Minha Vida;

– Comprar o apartamento na planta;

– FGTS de entrada, para diminuir o valor das parcelas seguintes.

Basta saber qual se encaixa melhor no seu bolso!

Será que devo alugar?

Ok, vamos supor que você queria um local temporário, ainda não seja o momento certo para um grande investimento e você esteja cogitando a hipótese de talvez alugar o apartamento em Pinheiros certo.

Vamos lá, alugar um apartamento é uma tarefa menos complexa do que comprar e isso é um fato, porém, exige um certo cuidado na hora de escolher o imóvel, planejar como vai lidar com a questão financeira e tomar prestar muita atenção nas especificações ao assinar o contrato com o proprietário do apartamento,, para não acontecer nenhum mal entendido ou imprevisto. Mas sem excessos de excitação, não é nenhum bicho de sete cabeças, qualquer um pode dar conta e se você conseguir se organizar, vai dar tudo certo!

O valor dos apartamentos na região de Pinheiros, nos mesmos parâmetros do exemplo usado acima (50m²), fica na casa do mil á 2,5 mil, mas se fizer uma boa pesquisa e conseguir fazer uma negociação com o proprietário o valor pode dar uma abaixada.

E para te ajudar na hora de se organizar na hora desse passo importante, segue abaixo algumas dicas:

– Verifique o custo médio que você irá gastar com suas necessidades básicas, contas e outras dívidas que venham a aparecer, para que você possa escolher o que melhor se encaixa em seu orçamento mensal;

– De uma boa caminhada nas proximidades do possivel apartamento escolhido, para facilitar o seu dia-a-dia, como por exemplo checar onde ficam os mercados mais próximos e etc…

– Reserve em sua poupança, uma quantia equivalente a dois ou três meses de aluguel, pois a maioria dos proprietários de imóveis/imobiliárias pedem um valor antecipado;

– Visite o imóvel e verifique se não há a necessidade de nenhum reparo antes da mudança;

– Verifique todos os detalhes do contrato antes de assiná lo, para evitar possíveis transtornos desnecessários.

Alugar ou comprar um apartamento em Pinheiros-SP? Conseguiu chegar a uma conclusão de qual a melhor escolha a se fazer ou ainda há alguma dúvida?

Bom, seja qual for a sua escolha, com toda certeza, ter escolhido esse bairro incrível foi uma das melhores atitudes a serem tomadas!

