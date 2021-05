O mês de junho vai te deixar milionário!

Pode ficar animado porque o mês das festas juninas vai chegar para mudar sua vida pra sempre. Trata-se de vários sorteios especiais da loteria brasileira e internacional que vão acontecer com pouco intervalo de tempo entre eles! Existem diversos sorteios especiais no país, mas agora coincidiu de 3 deles acontecerem bem próximos.

O mais conhecido de todos, é claro, é aquele que acontece todas as temporadas, há pouco mais de 10 anos. A Quina de São João é o 2º maior prêmio lotérico entregue no Brasil. Este ano, ela será sorteada no dia 26 de junho e vai pagar o valor recorde de 170 milhões de reais.

O apostador já pode fazer seu jogo – online ou físico – e não precisa de nada especial para participar. Basta ter mais de 18 anos e escolher 5 entre 80 dezenas disponíveis em cada cartela. O preço é muito convidativo, apenas R$ 2,00 Quem é que não quer pagar 2 reais e receber 170 milhões em troca?

A segunda super premiação vem da modalidade coirmã da Quina, a Mega-Sena. Entre os dias 29 de junho e 03 de julho vão correr 3 concursos especiais na mesma semana pela Mega, na especialidade conhecida como Mega-Semana de Férias. Normalmente escolhida às quartas e sábados, ela passa a ser sorteada na terça, na quinta e no sábado, excepcionalmente, neste período destacado.

Os valores a serem pagos são maiores, a loteria acumula valores para dar uma premiação mais recheada nestes concursos, independente de acertarem ou não os números sorteados. É uma excelente oportunidade de realizar um jogo conhecido como Teimosinha, quando o mesmo bilhete vale por vários concursos seguidos.

A terceira oportunidade especial de ganhar uma bela grana virá de fora do país, mais especialmente da Europa! Existem algumas modalidades de loteria em outros países que estão disponíveis para que brasileiros possam apostar o quanto quiserem, através da internet, é claro.

Uma das mais importantes atualmente é a Euromillions, cujo Sorteio Especial – o mais esperado em todo o continente – vai acontecer também em junho. E desta vez, não será uma quantia regular, trata-se de uma bolada gigantesca.

Trata-se de um fabuloso prêmio de 130 milhões de euros! Pode até aumentar um pouco, se o número de jogadores for ainda mais alto… No dia 3 de junho, esta belezinha vai ser paga e você poderá apostar online! Gostou da ideia, mas não sabe como fazer? É relativamente fácil.

A loteria brasileira é mais fácil, mas a Euromillions exige só um pouco de atenção. É um jogo em duas etapas. Primeiro, escolha 5 números entre 50 disponibilizados. Depois marque mais dois – conhecidos como estrelas – entre outros 12 previamente escolhidos. Você ainda deve escolher quando a aposta vai correr, no sorteio da terça, da sexta ou em ambos, nos sorteios regulares.

Gostou da novidade? Já comece a guardar uma graninha para participar de todos os concursos especiais, quem sabe a sorte não te sorri? Não precisa temer nada em relação ao recebimento do prêmio, a loteria já é internacional, pois corre em vários países ao mesmo tempo, é muito comum gente de outros países jogarem também. Leia bem as instruções antes de jogar.

A dica principal é a que você escolha um bom site confiável para realizar seus jogos na internet. Um que tenha credibilidade e já seja muito conhecido entre os brasileiros, principalmente que seja em português. Hoje em dia ficou tudo muito mais fácil pra quem quer apostar e mudar de vida pra sempre, com pouco esforço. Vale a pena!