Número de vítimas em acidentes no trânsito cai 16,6% em julho em SP

Indicadores mantêm queda no estado, segundo dados do Infosiga SP; redução de óbitos foi mais expressiva entre pedestres

Os registros de acidentes e fatalidades de trânsito seguem em queda no estado de São Paulo. Em julho, foram registrados 402 óbitos em vias urbanas e rodovias, o que representa uma queda de 16,6% na comparação o mesmo período de 2019 (482 ocorrências), de acordo com dados divulgados na quarta-feira (19) pelo Infosiga, do programa Respeito à Vida, do Governo de São Paulo.

No ano, a redução é de 11,4% nas fatalidades (2.726 contra 3.078 nos primeiros sete meses de 2019). Acidentes com vítimas tiveram redução de 6% em julho (14,1 mil ocorrências contra 15,1 mil). Pedestres formam o grupo com a queda mais expressiva no número de óbitos.

“Em função da pandemia da COVID-19, a mobilidade passa por uma intensa transformação. Com um menor número de pessoas transitando por ruas e estradas, os acidentes caíram na mesma proporção. Esse cenário beneficiou principalmente os pedestres, os mais expostos em caso de acidentes. Hoje, esse grupo registra o menor número de mortes dos últimos 5 anos”, destaca o presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto.

Estatísticas regionais

No estado, 12 das 16 regiões administrativas obtiveram reduções nas fatalidades. Marília registrou a maior queda, passando de 28 mortes em julho de 2019 para 8 neste ano (-71%). Já a região de Franca saltou de 8 ocorrências para 24 no mesmo período (+200%). Na região metropolitana de São Paulo, a redução foi de 20%, sendo que a capital teve queda de 32% (48 fatalidades contra 71 em 2019).

Acidentes fatais em vias municipais registraram redução de 10,9% em julho. Já nas rodovias que cortam o estado, a queda foi ainda mais expressiva (-22,1%). As ocorrências concentram-se no período noturno (55,5%) e nos finais de semana (45,8%). A maior parte das vítimas é homem (87,3%) e condutor do veículo (61,7%), enquanto as colisões entre veículos foram o principal tipo de acidente (38,6%).

Modais

Pedestres obtiveram a redução mais expressiva no número de óbitos. Foram registradas 92 ocorrências em julho contra 128 no mesmo período do ano passado (-28,1%). No acumulado do ano, a queda é de 18,5% em relação ao ano passado.

A redução chega a 36,8% na comparação com os primeiros sete meses de 2015, início da série histórica do Infosiga SP, o que representa 382 mortes evitadas. Os números refletem também a redução das fatalidades entre idosos (-27%). Entre janeiro e julho deste ano, uma em cada três vítimas de atropelamento (34%) tinha mais de 60 anos.

Motociclistas lideram as estatísticas do Infosiga SP em julho com 139 óbitos, mesmo número do ano passado. Apesar da queda expressiva nos índices, ocupantes de automóveis passaram a ocupar o segundo lugar, ultrapassando os pedestres. No mês passado, foram registradas 108 fatalidades contra 142 em 2019, redução de 23,9%. Entre os ciclistas, as fatalidades recuaram 12,8% (34 casos contra 39 no ano anterior).

“Apesar das reduções, estamos cientes de que permanece o desafio de tornar nossas ruas e estradas mais humanas e seguras. O Governo faz seu papel, incentivando o respeito às leis de trânsito e provendo informações atualizadas e de qualidade por meio do Infosiga SP. Essas estatísticas norteiam ações de fiscalização da Polícia Militar e projetos para a mitigação de acidentes em rodovias, além de projetos para vias urbanas em parceria com as Prefeituras. Estamos no caminho certo e seguimos com o nobre trabalho de salvar vidas em nossas ruas e estradas”, diz o presidente do Detran.SP.