Número de mortes em acidentes nas rodovias sob concessão é o menor desde 2015

O número de mortes em acidentes caiu 16% entre janeiro e junho deste ano nas rodovias reguladas pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e administradas pelas 20 concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias. Foram 472 ocorrências no primeiro semestre ante 563 registrados no mesmo período de 2019.

É o menor número registrado no período desde 2015, quando teve início a série histórica do Programa Respeito à Vida, do Governo de São Paulo. Em média, a movimentação de veículos nas rodovias concedidas caiu 20% em relação ao primeiro semestre de 2019. A redução no tráfego, reflexo do isolamento social devido à pandemia da COVID-19, somada às ações de prevenção de acidentes, que não foram interrompidas no período, contribuiu para a diminuição dos óbitos nas estradas.

“Ações de engenharia, educação e, principalmente, de fiscalização estão ocupando cada vez mais espaço em nossas rodovias, resultando na redução de acidentes com vítimas fatais”, avalia o diretor geral da Artesp, Milton Persoli. “Estamos percorrendo o caminho correto e seguiremos desta maneira, inclusive, na retomada pós pandemia, para que o trabalho preventivo possa ajudar a preservar vidas”, afirma.

Especificamente no período da quarentena dentro do semestre, que compreende de 24 de março a 30 de junho, foram contabilizadas 255 mortes em toda a extensão dos 10,8 mil quilômetros de malha rodoviária paulista sob concessão, 25% a menos que o mesmo período do ano passado, quando morreram 340 pessoas.

Fatalidades envolvendo pessoas com mais de 60 anos, público mais vulnerável à COVID-19, reduziram 44% após o isolamento social. Segundo o programa Respeito à Vida, a redução nesse grupo impactou o número geral de pedestres, pois, historicamente, uma em cada três vítimas de atropelamentos é idosa.

Programa de Redução de Acidentes

Nos contratos de concessão, é estabelecido que cada concessionária apresente à Artesp um Programa de Redução de Acidentes de Trânsito e Segurança Rodoviária – PRA, destinado a promover a melhoria no sistema viário, beneficiando condutores de motocicletas e veículos, de uma forma geral. A Agência estabelece diretrizes e metas, e acompanha de perto se elas estão sendo cumpridas. As medidas devem prever ações sobre a via, veículo e condutor, com intervenções na engenharia, em ações operacionais, educativas e de apoio à fiscalização.

Programa Respeito à Vida

Gerido pela Secretaria de Governo, o Programa Respeito à Vida tem como objetivo desenvolver ações com foco na redução de acidentes de trânsito. Juntamente com a sociedade civil, iniciativa privada, terceiro setor e, em parceria com municípios, promove intervenções preventivas educativas, de engenharia e fiscalização.

Mais oito secretarias estaduais atuam no programa: Logística e Transportes, Transportes Metropolitanos, Educação, Segurança Pública, Saúde, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Econômico e Direitos da Pessoa com Deficiência. Além disso, a iniciativa é responsável pela gestão do Infosiga SP, sistema que publica mensalmente estatísticas sobre acidentes fatais de trânsito no Estado.