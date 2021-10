Número de internados por Covid-19 no estado de SP cai para 3,5 mil

O Estado de São Paulo registra neste sábado (23) 3,5 mil internados por Covid-19, balanço que só foi menor antes de 2 de abril de 2020, cerca de 19 meses atrás. Hoje, são 3.563 pacientes hospitalizados, sendo 1.641 em UTIs e 1.922 em leitos clínicos.

Em Botucatu, por exemplo, são apenas 6 pessoas internadas. A redução expressiva nas hospitalizações resulta do êxito da campanha de vacinação.

O número global de internados foi quase nove vezes maior no pico da segunda onda, quando chegou a ultrapassar 31 mil pacientes hospitalizados com a doença.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI também estão entre as menores da história da pandemia, com 27,6% no estado e 36,2% na Grande São Paulo.

No decorrer da pandemia, até o momento, houve 4.398.737 casos, dos quais 4.221.968 já estão recuperados, incluindo 454.274 que foram internados e receberam alta hospitalar. Houve também 151.540 óbitos.

O detalhamento dos dados da pandemia está disponível no site www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.