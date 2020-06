Novotec Virtual tem novo período de inscrições aberto até 21 de junho

Estudantes que não se inscreveram para Novotec Virtual, têm uma nova oportunidade para participar da modalidade do curso 100% online. São 8 opções de cursos profissionalizantes com certificação disponíveis para alunos de todo o estado. O novo período de inscrições segue aberto até o dia 21 de junho, e as atividades começam no dia 29.

Para participar, é preciso ser aluno de qualquer uma das séries do ensino médio e se inscrever pelo site do Novotec http://www.novotec.sp.gov.br. Estudantes da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) das escolas estaduais e concluintes do ensino médio ou EJA médio de dezembro/2018 até dezembro/2019 também poderão se inscrever. ⠀⠀

Além dos cursos de Lógica de Programação, Banco de Dados, Gestão Administrativa e Planejamento Empresarial, que já faziam parte da modalidade, quatro novas opções estão disponíveis, Desenvolvimento Web, Finança na Empresa, Desenvolvedor Mobile e Espanhol Básico.

Os alunos que já fizeram a inscrição na primeira etapa poderão iniciar seus estudos online pela plataforma da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) a partir desta segunda-feira (8). O horário de aula é definido pelo próprio estudante que conta com módulos tutorados de 80 horas.

O Novotec é uma parceria entre a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Centro Paula Souza que visa preparar o estudante para o mercado de trabalho.