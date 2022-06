Novo posto de saúde do Real Park está com cronograma avançado de obras

Empreendimento está com paredes prontas. Novo prédio terá 350 m² de área construída

O novo posto de saúde do bairro Real Park está ganhando forma. A obra já está com as paredes levantadas e, em breve, seguirá para a parte de cobertura e acabamento.



A unidade de saúde, que atenderá também moradores do Jardim Continental, Eldorado, Bem Te Vi 1 e 2 e região, terá 350 m² de área construída e contará com as seguintes instalações:



Recepção, consultório odontológico, consultório de ginecologia/urologia, farmácia, banheiros, sala de enfermagem, sala de pós-consulta, sala de administração, sala de curativos, sala de lavagem e descontaminação de materiais, sala de observação e emergência, sala de coleta, sala de acolhimento, sala de vacina, almoxarifado, copa, e estacionamento.

